9 уголовных дел расследуются по фактам смерти курян при лечении

9 уголовных дел расследуются по фактам смерти курян при лечении. Как сообщили в СК, причина их гибели - ненадлежащее оказание медицинской помощи. На завершающей стадии расследования уголовное дело о смерти мужчины от асфиксии, вызванной застрявшей в горле костью. Его без оказания медицинской помощи перевозили из больницы в больницу, пока не случилась трагедия. Обвинение предъявлено как врачу «скорой помощи», так и дежурному доктору приемного отделения.





Сегодня, 08:04