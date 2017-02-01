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9 уголовных дел расследуются по фактам смерти курян при лечении

Сегодня, 08:04
9 уголовных дел расследуются по фактам смерти курян при лечении
9 уголовных дел расследуются по фактам смерти курян при лечении. Как сообщили в СК, причина их гибели - ненадлежащее оказание медицинской помощи. На завершающей стадии расследования уголовное дело о смерти мужчины от асфиксии, вызванной застрявшей в горле костью. Его без оказания медицинской помощи перевозили из больницы в больницу, пока не случилась трагедия. Обвинение предъявлено как врачу «скорой помощи», так и дежурному доктору приемного отделения.

 

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