В Курске прокуратура обязала убрать сосульки с крыш школ и детсадов

Прокуратура проверила содержание территорий школ и детских садов в Железнодорожном округе Курска. В соответствии с требованиями закона образовательная организация должна создавать безопасные условия для жизни и здоровья учащихся. Также она несет бремя содержания принадлежащего ему имущества. Однако не всюду соблюдают требования закона, предписывающего, в частности, удалять наледь и сосульки с кровли по мере необходимости. Тем самым создается угроза травматизма. К такому выводу пришли работники прокуратуры. Как сообщили в ведомстве, прокурор округа объявил восьми директорам учебных заведений и восьми заведующим детских садов предостережения, разъяснив обязанности по содержанию территорий и ответственность за ненадлежащее исполнение требований действующего законодательства.

Сегодня, 08:02