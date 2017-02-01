Почти в полтора раза выросла за год общая сумма потребкредитов, выданных Центрально-Чернозёмным банком

В Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк резко увеличились число и общая сумма выданных жителям Черноземья потребительских кредитов.

Управление маркетинга и коммуникаций банка сообщает, что за IV квартал 2016 года физические лица – жители областей Черноземья оформили в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк более 82 тысяч потребительских кредитов, в то время как год назад, в IV квартале 2015 года было выдано менее 62 тысяч потребительских кредитов.

Как отмечают в Центрально-Черноземном банке, ещё значительнее увеличилась общая сумма выданных физлицам потребительских кредитов.

– Год назад, в четвёртом квартале 2015 года банк выдал потребительских кредитов на 8,7 миллиардов рублей, а в четвёртом квартале 2016 года уже на общую сумму свыше 12 с половиной миллиардов, - поясняют в Центрально-Черноземном банке.

При этом, как подчёркивают в банке, средний размер потребительского кредита сейчас немного превышает 151 тысячу рублей.

В банке напоминают, что доля Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк на рынке кредитования физических лиц в Черноземье за 2016 год увеличилась на 1,66 процентных пункта и на 1 декабря 2016 года составляла 43,64 процента от всего объёма рынка потребкредитования в макрорегионе.

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