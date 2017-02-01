Мастера районов электрических сетей Курскэнерго повышают квалификацию

Обучение персонала – одно из важных направлений кадровой политики филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго». Энергетики повышают квалификацию на базе учебных заведений, соответствующие программы реализуются и непосредственно на предприятии.





В конце января краткосрочное обучение в пункте тренировки оперативного персонала Курскэнерго прошли 14 мастеров бригад по эксплуатации оборудования распределительных сетей районов электрических сетей филиала. Программа учебы включала в себя теоретические и практические занятия. Основное внимание было уделено организации безопасной эксплуатации распределительного комплекса, специфике проведения осмотров и ремонта энергооборудования. Часть курса была посвящена работе с технической документацией, нарядно-допускной системе, вопросам охраны труда, пожарной и электробезопасности. Кроме того, обучаемые познакомились с современными приборами и методами диагностики электрооборудования.





«Регулярное обучение мастеров бригад по эксплуатации оборудования распределительных сетей РЭС, такой важной для отрасли категории производственников-руководителей, прежде всего, направлено на повышение их профессионализма, снижение уровня травматизма и увеличение производительности труда их подчиненных», – отмечает заместитель главного инженера по управлению производственными активами и развитию Курскэнерго Александр Муратов.





Согласно программе обучения Курскэнерго, всего в текущем году квалификацию повысят 304 сотрудника филиала.

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