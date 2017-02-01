Курскэнерго предупреждает о недопустимости расклейки объявлений на опорах ЛЭП

Опоры уличного освещения и линий электропередачи являются частью электросетевого комплекса, который выполняет функцию транспортировки электроэнергии. Наряду с остальным электрооборудованием, энергетики ведут их обслуживание, выполняют покраску металлических частей для повышения коррозионной стойкости и защиты от погодных явлений, производят ремонт, если таковой требуется.

Одной из проблем, возникающей в городах и крупных населенных пунктах – расклейка объявлений и крепление к опорам незаконных рекламных конструкций. Нередки случаи, когда нерадивые рекламодатели полностью обклеивают опоры объявлениями в несколько слоев, крепят рекламные баннеры, вывески, таблички. Такие явления затрудняют обслуживание опор, мешают осмотру, покраске и выявлению возможных дефектов и неисправностей. Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» вынуждены вести постоянную работу по очистке опор уличного освещения и линий электропередачи от объявлений и различных рекламных конструкций. Бригады электромонтеров, помимо выполнения своих профессиональных обязанностей по эксплуатации и ремонту электросетевого оборудования, вынуждены затрачивать время, материальные средства на приведение опор в подобающий вид.

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» предупреждает: расклейка объявлений вне специально отведенных мест, в том числе на опорах ЛЭП, запрещена и наказывается штрафом.

Сегодня, 11:51