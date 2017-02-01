С февраля 2017 года ОП «КурскАтомЭнергоСбыт» вводит новую форму квитанции за электроэнергию

В феврале потребители – физические лица ОП «КурскАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» получат обновленную квитанцию от гарантирующего поставщика электроэнергии за январь. В обновленной квитанции за потребленную электроэнергию для удобства потребителей помимо штрих-кода появился дублирующий QR-код для оперативного проведения оплаты с помощью специальных считывающих устройств.

Следует отметить, что весь остальной массив информации в квитанции остался прежним. Отрывная часть обновленной квитанции по-прежнему размещена наверху, где и штрих-код. Там же содержатся реквизиты получателя платежа, лицевой счет и адрес плательщика, номер счетчика и «окно» для внесения текущих показаний прибора учета.

В центральной части платежного документа традиционно представлена подробная информация с контактами гарантирующего поставщика в регионе, а также блок с данными об операциях по лицевому счету. В частности, помимо информации о начислениях указана дата последней оплаты, сведения о перерасчетах, а также сведения о начисленной пени, которая выставляется при наличии просроченной задолженности.

Нижняя часть квитанции сохранила информацию о расчете размера платы за потребление электроэнергии и данные индивидуальных счетчиков. Отдельно представлены показания общедомовых приборов учета с выделением объема ресурса, потребленного юридическими лицами, чьи помещения находятся в доме, а также суммарным потреблением в квартирах.

Следует подчеркнуть, что обновленные квитанции продолжат выпускаться в виде конвертов, как того требует Федеральный закон «О персональных данных». Благодаря такой форме платежных документов информация о начислениях и лицевом счете остается доступной исключительно получателю данного документа.

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