В Курске «Лыжня России – 2017» соберет более 3 тысяч спортсменов

В Курске в урочище Солянка 11 февраля пройдёт Всероссийская массовая гонка «Лыжня России - 2017». Это спортивное мероприятие проводится в нашей области с 2006 года. По словам организаторов, в этот раз на старт планируют выйти 3 - 3,5 тысячи курян. В программе соревнований дистанции: 1 километр (для детей до 10 лет), 2 километра (10-14 лет), 5 километров (от 14 до 18 лет, от 50 и старше), 10 километров (от 19- до 49 лет). Также планируется VIP- забег на 2 километра с участием известных персон Курска. Мандатная комиссия продолжает принимать заявки на Северной трибуне стадиона «Трудовые резервы» до 10 февраля.

Председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области Александр Марковчин посоветовал участникам не терять бодрость духа и верить в победу. «Подбирать лыжи лучше со специалистом. Сотрудники школы зимних видов спорта подскажут и проконсультируют. Это можно будет сделать прямо перед лыжнёй», - отметил Марковчин. Также он порекомендовал обратить внимание на подготовку детей к соревнованию: «Ребенку можно намазать кремом щёки, взять варежки и сменную одежду. А мы всегда найдем чашку горячего чая и кашу. Также на мероприятии будут работать врачи. Мы постараемся сделать так, чтобы вам было комфортно».

Победителей гонок ждут кубки, медали, дипломы и призы в виде фигурок соловья-лыжника. На старте будет работать прокат лыж. Также для участников организуют дополнительные автобусы от Диспетчерского пункта (КЗТЗ).









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