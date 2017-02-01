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Супруги из Железногорска лишились недвижимости из-за долга в 14 миллионов

Сегодня, 13:52
Супруги из Железногорска лишились недвижимости из-за долга в 14 миллионов
В Железногорске в счет долга по кредиту пришлось реализовать недвижимость на 6 млн. рублей. Как пояснили в службе судебных приставов, жительница города горняков задолжала по кредиту 14 миллионов рублей. Заложенное имущество арестовали. Это нежилые помещения площадью 318 кв. метров. Арестованную недвижимость пустили с молотка, за нее удалось выручить 6 миллионов. Эти деньги перечислили в счет погашения задолженности. Также приставы обратили взыскание еще и на находящееся в Орловской области заложенное имущество супруга жительницы Железногорска, являющегося солидарным должником.

 

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