Супруги из Железногорска лишились недвижимости из-за долга в 14 миллионов

В Железногорске в счет долга по кредиту пришлось реализовать недвижимость на 6 млн. рублей. Как пояснили в службе судебных приставов, жительница города горняков задолжала по кредиту 14 миллионов рублей. Заложенное имущество арестовали. Это нежилые помещения площадью 318 кв. метров. Арестованную недвижимость пустили с молотка, за нее удалось выручить 6 миллионов. Эти деньги перечислили в счет погашения задолженности. Также приставы обратили взыскание еще и на находящееся в Орловской области заложенное имущество супруга жительницы Железногорска, являющегося солидарным должником.

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