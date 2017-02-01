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Таможенники нашли в фуре из Молдовы почти тонну лишнего винограда

Сегодня, 14:09
Таможенники нашли в фуре из Молдовы почти тонну лишнего винограда
Курские таможенники нашли в фуре из Молдовы почти тонну лишнего винограда. По информации ведомства, грузовой автомобиль «Вольво» перевозил свежие фрукты. По документам в Россию ввозили чуть более 18 тонн винограда. Однако после взвешивания выяснилось, что в фуре винограда на 848 килограммов больше заявленного в декларации. Со слов представителя фирмы, ошибка в весе товара произошла из-за невнимательности. Возбуждено дело об административном правонарушении. Проводится расследование. Что стало с «лишним» виноградом, не уточняется.  

 

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