Таможенники нашли в фуре из Молдовы почти тонну лишнего винограда

Курские таможенники нашли в фуре из Молдовы почти тонну лишнего винограда. По информации ведомства, грузовой автомобиль «Вольво» перевозил свежие фрукты. По документам в Россию ввозили чуть более 18 тонн винограда. Однако после взвешивания выяснилось, что в фуре винограда на 848 килограммов больше заявленного в декларации. Со слов представителя фирмы, ошибка в весе товара произошла из-за невнимательности. Возбуждено дело об административном правонарушении. Проводится расследование. Что стало с «лишним» виноградом, не уточняется.





Сегодня, 14:09