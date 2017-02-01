Молодой человек из травматического пистолета расстрелял своих собутыльников

Полицейские разыскивают мужчину, причинившего вред здоровью двух курян. Сообщение о происшествии поступило вечером 5 февраля. Звонивший молодой человек рассказал, что гость его квартиры после совместного распития спиртного открыл по людям стрельбу из пистолета. Ранения в грудь и живот получили двое. Агрессивный гость скрылся. Стражам порядка уже удалось установить его личность. Выяснилось, что мощный травматический пистолет, с которым злоумышленник разгуливал по улице, он похитил у своего отца. Резиновые пули из этого оружия пробили одежду потерпевших и нанесли им тяжёлые проникающие ранения. Молодые люди находятся в реанимации. Когда их состояние стабилизируется, медики установят степень тяжести полученных травм. После окончания доследственной проверки и задержания подозреваемого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.













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