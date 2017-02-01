Курское "Динамо" проведет матч Евролиги в Праге

Сегодня вечером курскому "Динамо" предстоит выездной матч группового этапа женской Евролиги. В Праге наши баскетболистки сыграют с местным клубом УСК. Домашняя встреча с чешками в первом круге завершилась непростой победой бело-голубых со счетом 69:66. В Евролиге подопечные Лукаса Мондело еще не знали поражений, они возглавляют свою группу. За ними располагается сегодняшний соперник УСК с двумя поражениями. Следить за матчем онлайн можно на сайте курского "Динамо".

Сегодня, 08:15