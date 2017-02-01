В историческом центре Курска незаконно построили многоэтажку

В историческом центре Курска незаконно построили многоэтажку. Как пишет " МК-Черноземье ", речь идет о доме на улице Марата. Дело в том, что в непосредственной близости от границ земельного участка расположены два памятника культуры («Дом казначея» и «Здание бывшего костела»), находящиеся на государственной охране. Поэтому действует ограничение по этажности. По федеральному законодательству, вокруг памятников истории и культуры местного значения запрещено возводить здание выше 4-5 этажей. Это предусмотрено в том числе Проектом зон охраны памятников истории и культуры Курска. По проекту, историко-заповедный район включает в себя фрагменты улиц Урицкого, Верхне-Гостиный переулок, часть улицы Марата, начало Семеновской с участками домовладений, прилегающих к этим улицам. Композиционным центром района является польский костел.

Однако застройщик ООО «СК Своя квартира» решил, что жилой дом будет в 9 этажей с офисными помещениями и надземно-подземной стоянкой, причем разрешение на строительство ему выдал городской комитет архитектуры и градостроительства. Когда выросла многоэтажка, возмутился комитет по культуре. Чиновники подали в суд на чиновников. Как пишет издание, комитет по культуре Курской области обратился в Арбитражный суд с заявлением о признании недействительным разрешения на строительство. Суд встал на сторону истца. Выявленные нарушения послужили основанием для отказа в регистрации прав собственности на эту недвижимость. Управление по охране объектов культурного наследия обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании верхних этажей здания самовольной постройкой и необходимости их демонтажа в трехмесячный срок с момента вступления в законную силу решения суда за счет собственных средств.





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