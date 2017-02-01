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У 37 тысяч курян выявили онкозаболевание

Сегодня, 16:28
У 37 тысяч курян выявили онкозаболевание
В Курской области зарегистрировано 37 тысяч онкобольных. Но смертность от этого заболевания значительно снизилась - отметил главврач онкодиспансера Игорь Киселев. Также он сделал акцент на совместной работе с перинатальным центром, который по диагностированию у женщин онкозаболеваний на ранней стадии является лидером по стране. К примеру, выявляемость рака шейки матки в регионе в 2 раза выше, чем в России. Добавим, что в ближайшее время должно начаться строительство третий очереди областного онкодиспансера. Напомним, в 2012 году курянам презентовали первые объекты нового медучреждения: радиологический и палатные корпуса. В конце декабря 2014 года на базе онкодиспансера открыли поликлинику. В девятиэтажном здании разместились также дневной стационар и лабораторный комплекс, оснащенность которого позволяет выявлять предраковое состояние человека. К слову, возникновение до 40% злокачественных новообразований можно было бы предотвратить с помощью норм здорового поведения и образа жизни. 

 

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