Куряне смогут долететь до Петербурга за 5200 рублей

Администрация Курской области заключила договор с авиакомпанией «РусЛайн» на выполнение полетов по маршруту «Санкт-Петербург – Курск – Санкт-Петербург». Авиарейс будет выполняться на воздушном судне CRJ-200 на 50 мест. С 15 февраля из Курска в Петербург авиакомпания будет осуществлять два рейса в неделю, по средам и пятницам. Вылет из Санкт-Петербурга в 16.45 – прилет в Курск в 18.30, вылет из Курска в 19.10 – прилет в Санкт-Петербург в 21.10. Цена билета - от 5200 руб. Напомним, с апреля-мая полеты из Курска в Северную столицу будут организованы на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов

Сегодня, 08:09