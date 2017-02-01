Куряне отмечают годовщину освобождения города от фашистских оккупантов

Сегодня 74-я годовщина освобождения Курска от немецко-фашистских захватчиков. Оккупация нашего города длилась 15 месяцев. Официальные торжества начнутся в 9 утра. В Горелом лесу (у памятника зенитчикам), в парке железнодорожников и в Щетинке (у памятника «Жертвам фашизма») состоится возложение венков. В 9.15 подобная церемония пройдет у стелы «Героям-курянам» на Красной площади. В 10 часов возложение цветов начнется на Мемориале павших в годы войны, а в 11 - торжественное собрание в филармонии. Помимо этого к 74-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков приурочен целый ряд мероприятий.

8 февраля:

8.30, центр досуга «Спутник» - тематическая программа.

9.00, м. Горелый лес (памятник зенитчикам), парк железнодорожников (памятник железнодорожникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны), п. Щетинка (памятник «Жертвам фашизма») – возложение венков в памятных местах Железнодорожного округа.

9.15, Красная площадь – возложение цветов к стеле «Героям-курянам».

10.00, мемориал павших в годы Великой Отечественной войны – торжественная церемония возложения венков и цветов.

11.00, филармония – городское торжественное собрание.

11.00, центр досуга «Спутник» - тематическая программа.

12.00, Культурный центр семейного чтения и досуга – памятное мероприятие «Война прошла сквозь судьбы земляков».

12.30, библиотека-филиал № 12 им. К.Д. Воробьёва – акция «Я помню. Я горжусь».

13.00, Центральная городская детская библиотека – тематический медиаурок.

13.00, ГКЦ «Лира» - тематическая программа «Поклон отцам и дедам».

13.00, центр досуга «Мир» - благотворительный кинопоказ фильма «Люди 41-го года».

13.10, центр досуга «Юность» - тематический час.

14.00, центр досуга «Родина» - акция «Наше мужество», благотворительный показ фильма «Офицеры».

14.00, центр досуга «Сказка» - благотворительный показ фильма «Цель вижу».

15.00, ГМЦ «Гелиос» - тематический показ «Живая память».

15.30, центр досуга «Ассоль» - благотворительный показ фильма «Иван Макарович».

16.00, центр досуга «Спутник» - благотворительный показ фильма «Мы из будущего-2».





9 февраля, 16.00, ГКЦ «Лира» - вечер встречи поколений «Нам не забыть той славной даты!».

9 февраля, 16.00, Курский дом-интернат – историко-познавательная программа.

10 февраля, 14.00, центр досуга «Ассоль» - «Час истории», показ слайд-фильма.

13 февраля, 13.00, парк Солянка – митинг и возложение цветов на Мемориале «Жертвам фашизма», военно-спортивная эстафета «Снежный десант».

16 февраля, 11.30, парк Пионеров – эстафета «Быстрее! Выше! Сильнее».

Сегодня, 08:08