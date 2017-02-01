Около полутриллиона рублей положили за год жители Черноземья на счета в Центрально-Чернозёмном банке

Жители Черноземья в 2016 году внесли на новые вклады, депозиты и сберегательные сертификаты, открытые в Центрально-Чернозёмном банке ПАО Сбербанк, около полутриллиона рублей.

За год в банке было открыто более 1 миллиона 584 тысяч различных видов вкладов.

Как отметил директор Управления продаж и обслуживания в сети ВСП Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Андрей Меркулов, «вклады и сберегательные сертификаты Сбербанка для жителей Черноземья были, есть и будут одним из самых надёжных и понятных видов сбережения средств».

– Возможности банка позволяют предоставлять нашим клиентам индивидуально подобранные и самые выгодные варианты размещения средств. Очевидно, что сейчас реальный спрос населения на открытие вкладов в Сбербанке заметно растёт, - подчеркнул Андрей Меркулов.

По его словам, только за декабрь 2016 года, физическими лицами в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк было открыто более 163 тысяч депозитов. Причём граждане внесли на свои новые сберегательные счета сумму более 61,6 млрд рублей что сопоставимо годовым доходам бюджета типичной чернозёмной области.

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