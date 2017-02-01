Куряне могут в интернете сообщить о незаконной свалке

Куряне теперь могут в интернете сообщать о незаконных свалках. На сайте KARTASVALOK.RU любой желающий может отметить место, где, по его мнению, нелегально складируют мусор. Для этого нужно указать адрес свалки, прикрепить фото- или видеодоказательства, описать проблему, заполнить анкету с личными данными и обратным адресом. Также пользователя спросят, готов ли он участвовать в ликвидации мусорки. Затем сообщение о нарушении направляется к координаторам проекта ОНФ «Генеральная уборка». Они выяснят, кому принадлежит эта территория, и направят обращение к местным властям. Если площадь свалки до 200 квадратных метров, курян пригласят поучаствовать в уборке. С большими незаконными полигонами будут разбираться через Росприроднадзор, Роспотребнадзор и прокуратуру. «Исторически сложившиеся полигоны и свалки есть в каждом муниципалитете. Они в настоящее время не соответствуют санитарным нормам и экологической безопасности. До сегодняшнего момента власть относилась к этому равнодушно», - заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ Геннадий Баев. По его словам, этой проблеме необходимо стратегическое решение. «Если у нас 30 муниципальных образований, значит нужно строить полигоны, которые отвечали бы всем требованиям. Помимо этого, необходимо решать вопрос с отходами особой опасности. У нас есть люминесцентные лампы, батарейки – отходы, требующие обезвреживания», - добавил Баев.

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