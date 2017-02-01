поиск по сайту
 
20-летие радио Курс

Куряне могут в интернете сообщить о незаконной свалке

Сегодня, 11:53
Куряне могут в интернете сообщить о незаконной свалке
Куряне теперь могут в интернете сообщать о незаконных свалках. На сайте KARTASVALOK.RU любой желающий может отметить место, где, по его мнению, нелегально складируют мусор. Для этого нужно указать адрес свалки, прикрепить фото- или видеодоказательства, описать проблему, заполнить анкету с личными данными и обратным адресом. Также пользователя спросят, готов ли он участвовать в ликвидации мусорки. Затем сообщение о нарушении направляется к координаторам проекта ОНФ «Генеральная уборка». Они выяснят, кому принадлежит эта территория, и направят обращение к местным властям. Если площадь свалки до 200 квадратных метров, курян пригласят поучаствовать в уборке. С большими незаконными полигонами будут разбираться через Росприроднадзор, Роспотребнадзор и прокуратуру. «Исторически сложившиеся полигоны и свалки есть в каждом муниципалитете. Они в настоящее время не соответствуют санитарным нормам и экологической безопасности. До сегодняшнего момента власть относилась к этому равнодушно», - заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ Геннадий Баев. По его словам, этой проблеме необходимо стратегическое решение. «Если у нас 30 муниципальных образований, значит нужно строить полигоны, которые отвечали бы всем требованиям. Помимо этого, необходимо решать вопрос с отходами особой опасности. У нас есть люминесцентные лампы, батарейки – отходы, требующие обезвреживания», - добавил Баев.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама