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Курскэнерго снижает дебиторскую задолженность

Сегодня, 11:58
Курскэнерго снижает дебиторскую задолженность
Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» продолжает планомерную  работу по взысканию дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии.
В 2016 году предприятию удалось снизить долг потребителей  на 101 млн рублей.  На первое января 2017 года дебиторская задолженность составляет 1 284 млн рублей. 

Для возврата долгов Курскэнерго реализует  комплекс мероприятий как административного так и правового характера.

В рамках деятельности рабочей группы по вопросам минимизации задолженности потребителей перед ресурсоснабжающими организациями, созданной при администрации Курской области по предложению энергетиков,  неплательщиков регулярно заслушивают на совещаниях профильных комитетов областной администрации и районных комиссий по чрезвычайным ситуациям, после чего для них устанавливаются сроки и формируются графики погашения задолженности. Информацию об их исполнении должникам предписывается направлять в комитет ЖКХ и ТЭК Курской области. 

Одним из важнейших направлений является претензионно-исковая работа. Специалистам управления правового обеспечения Курскэнерго в прошлом году удалось взыскать с неплательщиков свыше 166,4 млн рублей. По состоянию на январь 2017 года в производстве судов различных инстанций находится   20  дел по взысканию дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии на общую сумму    33, 3 млн рублей. Основными должниками филиала на январь текущего года  остаются ООО «РЭК» (сумма задолженности составляет 54,51 млн рублей), АО «Оборонэнергосбыт» (33,54 млн рублей), МУП «Гортеплосеть» и МУП «Горводоканал» г. Железногорска (13,78 млн рублей и 16,14 млн рублей соответственно).

Необходимо отметить, что с крупными неплательщиками, которые готовы к конструктивному диалогу в части выработки действенных механизмов погашения задолженности с учетом экономической  ситуации и своих реальных финансовой возможностей, филиал заключает соглашения о порядке реструктуризации долга, что в итоге также способствует нормализации платежей и сокращению задолженности.  

«Своевременная оплата услуг по передаче электроэнергии крайне важна для обеспечения стабильной работы электросетевого комплекса. Поэтому работа по взысканию дебиторской задолженности филиалом будет продолжена», – подчеркивает начальник управления реализации услуг Курскэнерго Юрий Карцев.

 

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