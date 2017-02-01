Курскэнерго снижает дебиторскую задолженность

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» продолжает планомерную работу по взысканию дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии.

В 2016 году предприятию удалось снизить долг потребителей на 101 млн рублей. На первое января 2017 года дебиторская задолженность составляет 1 284 млн рублей.





Для возврата долгов Курскэнерго реализует комплекс мероприятий как административного так и правового характера.





В рамках деятельности рабочей группы по вопросам минимизации задолженности потребителей перед ресурсоснабжающими организациями, созданной при администрации Курской области по предложению энергетиков, неплательщиков регулярно заслушивают на совещаниях профильных комитетов областной администрации и районных комиссий по чрезвычайным ситуациям, после чего для них устанавливаются сроки и формируются графики погашения задолженности. Информацию об их исполнении должникам предписывается направлять в комитет ЖКХ и ТЭК Курской области.





Одним из важнейших направлений является претензионно-исковая работа. Специалистам управления правового обеспечения Курскэнерго в прошлом году удалось взыскать с неплательщиков свыше 166,4 млн рублей. По состоянию на январь 2017 года в производстве судов различных инстанций находится 20 дел по взысканию дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии на общую сумму 33, 3 млн рублей. Основными должниками филиала на январь текущего года остаются ООО «РЭК» (сумма задолженности составляет 54,51 млн рублей), АО «Оборонэнергосбыт» (33,54 млн рублей), МУП «Гортеплосеть» и МУП «Горводоканал» г. Железногорска (13,78 млн рублей и 16,14 млн рублей соответственно).





Необходимо отметить, что с крупными неплательщиками, которые готовы к конструктивному диалогу в части выработки действенных механизмов погашения задолженности с учетом экономической ситуации и своих реальных финансовой возможностей, филиал заключает соглашения о порядке реструктуризации долга, что в итоге также способствует нормализации платежей и сокращению задолженности.





«Своевременная оплата услуг по передаче электроэнергии крайне важна для обеспечения стабильной работы электросетевого комплекса. Поэтому работа по взысканию дебиторской задолженности филиалом будет продолжена», – подчеркивает начальник управления реализации услуг Курскэнерго Юрий Карцев.

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