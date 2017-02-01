Более ста сотрудников ПАО «МРСК Центра» в 2016 году были удостоены государственных и ведомственных наград

Государственные награды вручены четверым работников компании. Электрослесарь по ремонту ОРУ из курского филиала МРСК Центра Владимир Кирпичников награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством II степени». Мастер бригады по эксплуатации воздушных линий из филиала «Белгородэнерго» Павел Ушаков удостоен благодарности Президента РФ Владимира Путина за большой вклад в обеспечение энергоснабжения потребителей Крымского полуострова.

Почётное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации» присвоено начальнику оперативно-технологической группы Белгородских электрических сетей филиала «Белгородэнерго» Владиславу Глушко и начальнику Лебедянского района электрических сетей филиала «Липецкэнерго» Виктору Татаринову.

97 работникам вручены ведомственные награды Министерства энергетики РФ. Отметили специалистов МРСК Центра и другие федеральные ведомства. Так, сразу шесть представителей филиала «Костромаэнерго были награждены медалями «XXV лет МЧС России».

188 сотрудников получили корпоративные награды ПАО «Россети», 80 - награды Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики. 419 человек награждены МРСК Центра. Кроме того, в минувшем году энергетики компании неоднократно отмечались руководством регионов и муниципалитетов.

Большое количество наград, полученных сотрудниками МРСК Центра, является свидетельством высокого профессионализма и качественной работы всего персонала компании, а также той значимой роли, которую она играет в обеспечении надежного электроснабжения потребителей и устойчивого развития отечественного электросетевого комплекса.

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