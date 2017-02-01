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В Курске полицейские демонтировали 7 игровых автоматов

Сегодня, 12:26
В Курске полицейские демонтировали 7 игровых автоматов
Полицейские пресекли деятельность по организации и проведению азартных игр в нескольких районах Курска. Игровое оборудование замаскировали под платежные терминалы. Аппараты имели выход в интернет, управлялись дистанционно и служили только для азартных игр. Программа позволяла организатору не только отслеживать поступление денег с каждого игрового терминала, но и регулировать вероятность их выигрыша. Для привлечения клиентов организатор давал возможность выигрывать небольшие суммы, однако проигрыш всегда значительно превышал их выигрыш. Оборудование уже демонтировали. Всего изъято 7 аппаратов. СК завел уголовное дело по статье "Незаконное предпринимательство". В пресс-службе регионального УМВД отметили, что в 2016 году возбуждены 4 уголовных дела по фактам организации незаконной игровой деятельности. Трое обвиняемых осуждены к полутора годам лишения свободы и крупным штрафам.

 

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