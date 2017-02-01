В Курске осталось 554 ветерана

В Курской филармонии в 74-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков поздравили ветеранов Великой Отечественной войны. Сегодня их осталось всего 554 человека. К сожалению, до этой даты дожил лишь один участник освобождения – Кира Аносова, которой в этом году исполнилось 98 лет.

Вместе с ветеранами этот день вспоминали и те, кто в далёком 1943-м был ещё ребенком. Своими воспоминаниями поделилась заслуженный учитель СССР Эмма Русанова: «8 февраля 1943 года мне было всего 6 лет. По улице Пионеров шли танки от улицы Энгельса на площадь Добролюбова мимо Троицкой церкви. Мы голое босые, когда увидели в окно идущие танки с красными звездами, поняли, что случилось что-то торжественное. Мы выскочили из дома на улицу и кричали: Победа!». Эмма Русанова помним, как солдаты вставали из танков и бросали шары из фольги. «Я думала, что там был шоколад. Схватила их и побежала домой. Когда дома раскрыла фольгу, оказалось, что там одна бумага. Тогда я детским пальчиком стала соскребать шоколад с этого листа и накатала 4 горошины. Шоколад был съеден солдатами. Горошины было 4, а нас в семье было 5, мне горошинка не досталась. Тогда я начала лизать фольгу», - вспоминает Русанова. Она добавила, что несмотря на голод и холод им удалось выстоять и победить.

Сегодня утром ко всем воинским памятникам в Курске легли цветы и венки в память о тех, кто освобождал город.

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