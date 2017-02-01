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Сотрудник Россельхознадзора попался на взятке

Сегодня, 15:08
Сотрудник Россельхознадзора попался на взятке
Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Речь идет о замначальника отдела пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе и транспорте. Его подозревают в получении взятки в значительном размере. По версии следствия, чиновник решил получить взятку от одного из местных предприятий за ускорение процесса выдачи акта о соответствии организации ветеринарно-санитарным требованиям. Согласившись на условия сотрудника Россельхознадзора, представитель предприятия вечером 7 февраля в салоне своего автомобиля передал подозреваемому 100 тысяч рублей. После получения взятки чиновника задержали сотрудники ФСБ.

 

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