Сотрудник Россельхознадзора попался на взятке

Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Речь идет о замначальника отдела пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе и транспорте. Его подозревают в получении взятки в значительном размере. По версии следствия, чиновник решил получить взятку от одного из местных предприятий за ускорение процесса выдачи акта о соответствии организации ветеринарно-санитарным требованиям. Согласившись на условия сотрудника Россельхознадзора, представитель предприятия вечером 7 февраля в салоне своего автомобиля передал подозреваемому 100 тысяч рублей. После получения взятки чиновника задержали сотрудники ФСБ.

Сегодня, 15:08