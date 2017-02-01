поиск по сайту
 
20-летие радио Курс

Курянин приковал наручниками в подвале женщину и изнасиловал

Сегодня, 15:19
Курянин приковал наручниками в подвале женщину и изнасиловал
46-летний житель Курска стал фигурантом уголовного дела, его подозревают в изнасиловании.  
Как сообщает Следственный комитет, вечером 7 февраля 38-летняя женщина, проживающая в одном из многоквартирных домов на улице Школьная, не смогла завести свою машину. К ней подошел подозреваемый, проживающий в соседнем доме, и предложил помощь, пояснив, что в подвале у него есть аккумулятор. Они спустились в подвальное помещение, где злоумышленник, применяя насилие, избивая потерпевшую, а также сковав ее руки за спиной наручниками, изнасиловал женщину и совершил иные насильственные действия сексуального характера. После этого потерпевшая, воспользовавшись моментом, смогла убежать к соседям, откуда сообщила о случившемся в правоохранительные органы. Подозреваемый уже был судим за совершение изнасилования.
Подозреваемый уже задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу. В ближайшее время ему предъявят обвинение. 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама