Курянин приковал наручниками в подвале женщину и изнасиловал

46-летний житель Курска стал фигурантом уголовного дела, его подозревают в изнасиловании.

Как сообщает Следственный комитет, вечером 7 февраля 38-летняя женщина, проживающая в одном из многоквартирных домов на улице Школьная, не смогла завести свою машину. К ней подошел подозреваемый, проживающий в соседнем доме, и предложил помощь, пояснив, что в подвале у него есть аккумулятор. Они спустились в подвальное помещение, где злоумышленник, применяя насилие, избивая потерпевшую, а также сковав ее руки за спиной наручниками, изнасиловал женщину и совершил иные насильственные действия сексуального характера. После этого потерпевшая, воспользовавшись моментом, смогла убежать к соседям, откуда сообщила о случившемся в правоохранительные органы. Подозреваемый уже был судим за совершение изнасилования.

Подозреваемый уже задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

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