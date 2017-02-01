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Куряне смогут узнать о своих долгах в МФЦ

Сегодня, 08:06
Куряне смогут узнать о своих долгах в МФЦ
Сегодня в Многофункциональном центре по предоставлению государственных и муниципальных услуг, который находится в Курске, на улице Верхняя Луговая, пройдет акция «Узнай о своих долгах». Судебные приставы организуют работу мобильного пункта. В МФЦ курян проинформируют о задолженностях, продемонстрируют работу сервисов «Банк данных исполнительных производств» и «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», подробно разъяснят алгоритм действий при поиске сведений. Участники акции, узнав о своих долгах, на месте смогут их погасить. Кроме того, куряне смогут получить консультации по вопросам, относящимся к деятельности службы судебных приставов.

 

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