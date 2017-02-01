Инна Дериглазова завоевала бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию

В Польше состоялся этап Кубка мира по фехтованию на рапирах. Российская сборная в составе курянки Инны Дериглазовой, Анастасии Ивановой, Марты Мартьяновой и Аделины Загидуллиной стала третьей. В матче за бронзу наши спортсменки победили команду США со счетом 45:35. В 1/8 финала россиянки одолели соперниц из Тайваня, а в четвертьфинале Польшу. В полуфинале сильнее оказались француженки. В поединке за золото они уступили сборной Италии, которая и стала победителем этапа Кубка мира.

Сегодня, 08:07