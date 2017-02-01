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Курская область – в числе лидеров по производству сливочного масла

Сегодня, 08:08
Курская область – в числе лидеров по производству сливочного масла
Курская область – в числе лидеров по производству сливочного масла. Как сообщает информационное агентство «Milknews», в топ-10 также вошли Белгородская и Воронежская области. Вместе с этим производство сливочного масла, маргаринов и спредов в России за 11 месяцев 2016 года сократилось почти на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. В целом по России снизилось и потребление этих продуктов. 

 

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