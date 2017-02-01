Курская область – в числе лидеров по производству сливочного масла

Курская область – в числе лидеров по производству сливочного масла. Как сообщает информационное агентство «Milknews», в топ-10 также вошли Белгородская и Воронежская области. Вместе с этим производство сливочного масла, маргаринов и спредов в России за 11 месяцев 2016 года сократилось почти на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. В целом по России снизилось и потребление этих продуктов.





Сегодня, 08:08