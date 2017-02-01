В Курской области ликвидацией паводка займутся 4,5 тысячи сотрудников МЧС

В России стартовала подготовка к паводку. В пресс-службе курского МЧС сообщили, что ликвидацией последствий возможной чрезвычайной обстановки займутся более 4,5 тысяч человек и 1,5 тысяч единиц техники. Сейчас толщина снежного покрова в области - от 19 до 43 см, что почти в два раза превышает многолетнюю норму. При этом основными показателями паводка являются не только обильные снегопады, но и глубина промерзания почвы, запас воды в снеге и прочее. Учитывая все показатели, при потеплении в конце февраля возможно подтопление низменных участков в Кореневском, Курчатовском, Солнцевском, Суджанском районах, а также в Курске и Железногорске. Однако более детализированный прогноз предстоящего весеннего паводка синоптики составят к середине марта.





Сегодня, 08:08