Курское «Динамо» легко расправилось с пражским УСК

Курское «Динамо» легко расправилось с чешским УСК. Матч женской Евролиги в Праге завершился уверенной победой бело-голубых 73:49. Соперницы первые 4 минуты игры не могли поразить кольцо динамовок. Особенно удивительной была первая половина игры. После первого периода на табло горело 5:20 в пользу подопечных Лукаса Мондело. После второй десятиминутки 13:36. В последние 10 минут, когда уже все было ясно, динамовки играли, в основном, русским составом. Время дали всем баскетболисткам из заявки и позволили чешкам в концовке со штрафных подсластить горечь поражения. Это 12 подряд победа курских баскетболисток в Евролиге. Они досрочно заняли первое место в группе, что дает лучшие шансы и преимущество своей площадки в плей-офф. До завершения предварительного раунда курянкам осталось провести еще два матча.





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