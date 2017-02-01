На Курской АЭС-2 началось армирование фундаментной плиты здания энергоблока №1

Ключевое событие 2017 года на строительстве станции замещения Курская АЭС-2 – начало армирования фундаментной плиты здания реактора энергоблока № 1. Об этом заявил глава АО «Концерн Росэнергоатом» Андрей Петров в ходе рабочей поездки на Курскую АЭС (г. Курчатов).

«В этом году на строительство Курской АЭС-2 выделено около 17 миллиардов рублей, - сообщил Андрей Петров. - Сегодня много внимания уделено организации работ, участию субподрядных предприятий. От каждой организации требуется большая слаженная работа».

Андрей Петров осмотрел стройплощадку станции замещения, и провел производственное совещание о ходе выполнения работ по сооружению одного из приоритетных объектов «Росэнергоатома».

В 2016 году здесь разработано около 1,3 млн. кубометров грунта. Не меньшие, чем в прошлом году, объёмы грунта предстоит разработать в году нынешнем. Вместе с устройством песчаной и песчано-гравийной подушки в котловане первого энергоблока это позволит значительно продвинуться к началу армирования фундаментной плиты здания реактора.

В надлежащие сроки запланировано подготовить производственную инфраструктуру - объекты стройбазы - цех изготовления армометаллоблоков, цех дробеструйной очистки, открытая площадка укрупнительной сборки, база бетонных и опалубочных работ, водозаборные сооружения с водоводами до стройбазы и др.

«Для того, чтобы обеспечить перемещение в зону котлована миллионов кубов песчаной смеси требуется подготовленная сеть дорог, в том числе, землевозных. Они на сегодняшний день находятся в достаточно высокой степени готовности», - отметил генеральный директор Концерна «Росэнергоатом».

В период с 2014 по 2016 годы на стройплощадке и ближайших территориях построены, восстановлены и усилены 30 километров автодорог. При этом основные из выполненных работ по обустройству дорог произведены в прошлом году.

Важной составляющей рабочей поездки Андрея Петрова стала встреча с губернатором Курской области Александром Михайловым, где был обсужден широкий круг конкретных вопросов взаимодействия администрации области и Концерна.

«Мы всегда принимаем активное участие в работе по строительству Курской АЭС-2, - подчеркнул губернатор Курской области Александр Михайлов.

Он сообщил, что во время встречи достигнута договоренность в нынешнем году чаще взаимодействовать на уровне первых руководителей региона и Концерна по вопросам строительства КуАЭС-2. «С тем, чтобы контроль за ходом работ был более жёстким, - пояснил А. Михайлов. - Объект настолько серьёзный, что требует этого».

Сегодня, 10:00