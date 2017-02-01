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Под Курском в столкновении трех автомобилей пострадали две женщины

Сегодня, 10:06
Под Курском в столкновении трех автомобилей пострадали две женщины
8 февраля в слободе Белая Курской области произошла авария с участием трех автомобилей. Как сообщили в Госавтоинспекции, ДТП случилось около 14 часов. Столкнулись ВАЗовская «семёрка» и встречный автомобиль «Киа Сид», затем отечественная легковушка протаранила попутную «Ладу Калину». Травмы получили 27-летняя женщина, находившаяся в «Калине», и ее 56-летняя пассажирка. В ГИБДД отметили, что пострадавшие с ушибами обратились в Беловскую райбольницу.  

 

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