Под Курском в пожаре погиб 32-летний мужчина

Накануне вечером в селе Пристенное произошел пожар в частном доме. По информации регионального МЧС, сообщение о возгорании поступило около 22 часов в «Службу спасения — 112». Прибывшие по тревожному вызову огнеборцы потушили пламя за несколько минут. В жилом деревянном одноэтажном доме пожар уничтожил кровлю и потолочное перекрытие. В спасательном ведомстве рассказали, что погиб 32-летний мужчина, который не является хозяином дома. По предварительной версии, трагедия произошла из-за неисправного печного отопления.

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