Отец и сын за организацию наркопритона получили условные сроки

В Рыльском районе суд вынес приговор 57-летнему мужчине и его 34-летнему сыну. Они признаны виновными в организации наркопритона. Как пояснили в региональной прокуратуре, мужчины за вознаграждение систематически предоставляли свой дом, а также посуду, воду и всё необходимое для потребления наркотических средств. За услуги брали от 150 до 200 рублей, иногда плату принимали спиртным. Однако вскоре о содержании наркопритона стало известно сотрудникам полиции. Каждому из мужчин суд назначил наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

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