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Банк «Югра» поможет в организации инвестиционного форума «Сочи 17»

Сегодня, 11:24
Банк «Югра» поможет в организации инвестиционного форума «Сочи 17»
В Российском инвестиционном форуме в Сочи примут участие топ-менеджеры наиболее крупных и влиятельных компаний РФ, а также руководители зарубежных корпораций и также главные чиновники экономического блока.

Среди наиболее ожидаемых участников форума: президент «Лукойла» Вагит Алекперов, президент Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг, глава «Газпрома» Алексей Миллер. Руководители крупнейших банков страны – Герман Греф (Сбербанк) и Андрей Костин (ВТБ), президент банка «Югра» Алексей Нефедов.

О намерении посетить форум заявили участие главы иностранных компаний из многих стран Европы США, Японии, Китая и т. д.

Помощь в организации инвестфорума оказали: ПАО «Газпром», ПАО Банк «Югра», ПАО «Ростелеком», Сбербанк - банк-партнер, Внешэкономбанк, Общероссийская общественная организация «Деловая Россия».

В ходе мероприятия более четырех тысяч участвующих обсудят экономические и инвестиционные возможности РФ в рамках круглых столов и деловых сессий. Инвестфорум в Сочи будет проходить с 27 по 28 февраля 2017 года.

Банк «Югра» — универсальная кредитная организация федерального масштаба и один из старейших российских банков, основанный в 1990 году. Мажоритарным акционером банка «Югра» является Алексей Юрьевич Хотин, который контролирует 52,5%.

 

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