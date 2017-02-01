Банк «Югра» поможет в организации инвестиционного форума «Сочи 17»
Сегодня, 11:24
Среди наиболее ожидаемых участников форума: президент «Лукойла» Вагит Алекперов, президент Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг, глава «Газпрома» Алексей Миллер. Руководители крупнейших банков страны – Герман Греф (Сбербанк) и Андрей Костин (ВТБ), президент банка «Югра» Алексей Нефедов.
О намерении посетить форум заявили участие главы иностранных компаний из многих стран Европы США, Японии, Китая и т. д.
Помощь в организации инвестфорума оказали: ПАО «Газпром», ПАО Банк «Югра», ПАО «Ростелеком», Сбербанк - банк-партнер, Внешэкономбанк, Общероссийская общественная организация «Деловая Россия».
В ходе мероприятия более четырех тысяч участвующих обсудят экономические и инвестиционные возможности РФ в рамках круглых столов и деловых сессий. Инвестфорум в Сочи будет проходить с 27 по 28 февраля 2017 года.
Банк «Югра» — универсальная кредитная организация федерального масштаба и один из старейших российских банков, основанный в 1990 году. Мажоритарным акционером банка «Югра» является Алексей Юрьевич Хотин, который контролирует 52,5%.
Среди наиболее ожидаемых участников форума: президент «Лукойла» Вагит Алекперов, президент Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг, глава «Газпрома» Алексей Миллер. Руководители крупнейших банков страны – Герман Греф (Сбербанк) и Андрей Костин (ВТБ), президент банка «Югра» Алексей Нефедов.
О намерении посетить форум заявили участие главы иностранных компаний из многих стран Европы США, Японии, Китая и т. д.
Помощь в организации инвестфорума оказали: ПАО «Газпром», ПАО Банк «Югра», ПАО «Ростелеком», Сбербанк - банк-партнер, Внешэкономбанк, Общероссийская общественная организация «Деловая Россия».
В ходе мероприятия более четырех тысяч участвующих обсудят экономические и инвестиционные возможности РФ в рамках круглых столов и деловых сессий. Инвестфорум в Сочи будет проходить с 27 по 28 февраля 2017 года.
Банк «Югра» — универсальная кредитная организация федерального масштаба и один из старейших российских банков, основанный в 1990 году. Мажоритарным акционером банка «Югра» является Алексей Юрьевич Хотин, который контролирует 52,5%.
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