Жителя Курска лишили водительских прав на 26 лет

32-летний житель Курска лишен водительских прав на 26 лет и 6 месяцев, и это, как выяснилось, не предел. Как сообщили в региональной прокуратуре, прошлым летом в ночное время экипаж ДПС остановил мотоциклиста для проверки документов. Полицейские заметили, что водитель двухколесного транспорта был пьян, что подтвердил алкотестер. Выяснилось, что мужчина уже неоднократно привлекался к административной ответственности за управление транспортными средствами в пьяном виде, при этом общий срок, в течение которого курянин лишен водительских прав составляет 26 лет и 6 месяцев. Мужчину отстранили от управления транспортным средством. Однако скоро он в очередной раз попал в поле зрения сотрудников ГИБДД, поскольку управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Неизвестно, сколько бы это продолжалось, но теперь ему грозит уголовная ответственность. Скоро любитель пьяной езды предстанет перед судом.

Вчера, 12:11