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В Курске в съемной квартире изъяли более 8 килограммов наркотиков

Вчера, 12:45
В Курске в съемной квартире изъяли более 8 килограммов наркотиков
В Курске полицейские задержали шестерых подозреваемых в хранении и распространении синтетических наркотиков. Одна из задержанных - 35-летняя жительница Липецка, приехавшая в наш город на криминальные гастроли. Ее муж сейчас отбывает наказание также за распространение наркотиков. По информации оперативников, в обязанности подозреваемой входили доставка, расфасовка, изготовление, хранение наркотиков, а также организация закладок. Оттуда расходились более мелкие партии. При обыске в подвале многоквартирного дома, где задержанная снимала квартиру, изъяли более 8 килограммов синтетических наркотиков. В отношении шестерых подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт наркотических веществ в особо крупном размере». За это грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного срока. Вся партия изъятых наркотиков после принятия судебного решения будет уничтожена.

 

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