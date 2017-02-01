В Курске в съемной квартире изъяли более 8 килограммов наркотиков

В Курске полицейские задержали шестерых подозреваемых в хранении и распространении синтетических наркотиков. Одна из задержанных - 35-летняя жительница Липецка, приехавшая в наш город на криминальные гастроли. Ее муж сейчас отбывает наказание также за распространение наркотиков. По информации оперативников, в обязанности подозреваемой входили доставка, расфасовка, изготовление, хранение наркотиков, а также организация закладок. Оттуда расходились более мелкие партии. При обыске в подвале многоквартирного дома, где задержанная снимала квартиру, изъяли более 8 килограммов синтетических наркотиков. В отношении шестерых подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт наркотических веществ в особо крупном размере». За это грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного срока. Вся партия изъятых наркотиков после принятия судебного решения будет уничтожена.





Вчера, 12:45