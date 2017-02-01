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Сегодня на дорогах Курска ловят нарушителей-пешеходов

Вчера, 12:52
Сегодня на дорогах Курска ловят нарушителей-пешеходов
Сегодня в Курске инспекторы проводят рейд, направленный на профилактику ДТП с участием пешеходов.  Сотрудники Госавтоинспекции особое внимание уделят таким нарушениям ПДД, как переход проезжей части в неустановленном месте и на запрещающий сигнал светофора. Впрочем, не упустят и водителей, которые не пропускают людей на переходах. В ГИБДД подчеркнули, что пешеходный переход не всегда гарантирует полную безопасность. В темное время суток пешеходы должны позаботиться о своей безопасности и иметь на верхней одежде световозвращающие элементы.

 

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