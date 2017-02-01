Сегодня на дорогах Курска ловят нарушителей-пешеходов

Сегодня в Курске инспекторы проводят рейд, направленный на профилактику ДТП с участием пешеходов. Сотрудники Госавтоинспекции особое внимание уделят таким нарушениям ПДД, как переход проезжей части в неустановленном месте и на запрещающий сигнал светофора. Впрочем, не упустят и водителей, которые не пропускают людей на переходах. В ГИБДД подчеркнули, что пешеходный переход не всегда гарантирует полную безопасность. В темное время суток пешеходы должны позаботиться о своей безопасности и иметь на верхней одежде световозвращающие элементы.





Вчера, 12:52