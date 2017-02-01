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В парке имени Дзержинского будут дарить книги

Сегодня, 08:04
В парке имени Дзержинского будут дарить книги
14 февраля Курск присоединится к Международному дню дарения книг и поддержит первую всероссийскую акцию, посвященную этому празднику. В этот день в парке имени Дзержинского куряне и гости города поучаствуют в викторинах, а самые юные читатели получат в подарок книги. К акции присоединятся курские поэты и писатели, которые расскажут о пользе чтения и значении книги в жизни каждого человека. Литературные предпочтения горожан также поможет выявить блиц-опрос. Стартует акция в полдень у памятника «Пограничникам России».

 

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