В парке имени Дзержинского будут дарить книги

14 февраля Курск присоединится к Международному дню дарения книг и поддержит первую всероссийскую акцию, посвященную этому празднику. В этот день в парке имени Дзержинского куряне и гости города поучаствуют в викторинах, а самые юные читатели получат в подарок книги. К акции присоединятся курские поэты и писатели, которые расскажут о пользе чтения и значении книги в жизни каждого человека. Литературные предпочтения горожан также поможет выявить блиц-опрос. Стартует акция в полдень у памятника «Пограничникам России».





Сегодня, 08:04