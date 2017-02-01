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Куряне смогут проверить свои знания по математике и физике

Сегодня, 08:05
Куряне смогут проверить свои знания по математике и физике
В воскресенье, 12 февраля, пройдет всероссийская физико-математическая контрольная «Выходи решать!». Акция приурочена к 50-летию заочной физико-технической школы Московского физико-технического института. Проверить свои знания смогут все желающие. Контрольная будет проводиться по трем дисциплинам: математике, физике и информатике по программе учреждений основного и среднего общего образования. Рекомендуемый уровень знаний – не ниже 8-го класса. Написать контрольную можно заочно на сайте проекта. В Курской области площадку для акции «Выходи решать» выделили в Курчатове в лицее №3. Центральная же площадка разместится в Сколково.  

 

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