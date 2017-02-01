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Сегодня в Курске откроется «МегаГринн»

Сегодня, 08:06
Сегодня в Курске откроется «МегаГринн»
Сегодня в Курск состоится полное открытие многофункционального комплекса «МегаГринн». Площадь 6-тиэтажного комплекса - 235 тысяч квадратных метров. Помимо магазинов и бутиков, здесь разместились бассейн и фитнес-зал, ледовый каток, бизнес-центр, концертный зал, кинотеатр, боулинг-клуб, SPA-центр, гостиница. В масштабное строительство вложено 12,5 млрд рублей. Одновременно здесь за счет инвестора реконструировали дорогу на улицах Карла Маркса, Школьная, Кавказская, построен первый в Курске пешеходный переход, оборудованный эскалаторами. 

 

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