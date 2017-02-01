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Вечером в Курской области возможен туман

Вчера, 17:40
Вечером в Курской области возможен туман
Курское МЧС предупреждает автомобилистов: сегодня вечером в регионе прогнозируют туман. Ожидается, что он опустится к 9 часам. Туман возможен местами ночью и завтра утром. Тогда видимость резко ухудшится – до тысячи метров. Это может привести к ДТП. Поэтому спасатели рекомендуют воздержаться от поездки в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима.

 

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