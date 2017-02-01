поиск по сайту
 
20-летие радио Курс

Курские приставы арестовали 20 автомобилей

Вчера, 17:41
Курские приставы арестовали 20 автомобилей
Судебные приставы Курской области продолжают еженедельные рейды совместно с сотрудниками ГИБДД выявлять должников – автомобилистов. Помогает в этом  комплекс фотовидеофиксации «КРИС». Только в январе таким образом удалось взыскать более 200 тысяч рублей. Произведен 21 арест имущества, в том числе арестованы 20 автомобилей. Причем настигнуть должников приставы могут и на стоянке. Благодаря приложению «Мобильный розыск» выявили 74 машины, владельцы которых являются неплательщиками. Курянам предлагалось погасить долги на месте. Так взыскали более 160 тысяч, а это штрафы, налоги, страховые взносы и коммунальные платежи. 12 должников по исполнительным производствам не захотели оплачивать имеющуюся задолженность, поэтому приставы арестовали их автомобили. Если долг не будет погашен, арестованные транспортные средства уйдут с молотка.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама