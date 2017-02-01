Курские приставы арестовали 20 автомобилей

Судебные приставы Курской области продолжают еженедельные рейды совместно с сотрудниками ГИБДД выявлять должников – автомобилистов. Помогает в этом комплекс фотовидеофиксации «КРИС». Только в январе таким образом удалось взыскать более 200 тысяч рублей. Произведен 21 арест имущества, в том числе арестованы 20 автомобилей.

Причем настигнуть должников приставы могут и на стоянке. Благодаря приложению «Мобильный розыск» выявили 74 машины, владельцы которых являются неплательщиками. Курянам предлагалось погасить долги на месте. Так взыскали более 160 тысяч, а это штрафы, налоги, страховые взносы и коммунальные платежи. 12 должников по исполнительным производствам не захотели оплачивать имеющуюся задолженность, поэтому приставы арестовали их автомобили. Если долг не будет погашен, арестованные транспортные средства уйдут с молотка.