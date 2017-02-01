Долги за капремонт с курян будут взыскивать через суд

На курян, которые не платят в Фонд капремонта, подают в суд - заявил генеральный директор Фонда капитального ремонта Виктор Бобрышев. По его словам, в «копилке» регионального Фонда собрано более 1,6 млрд рублей. Собираемость платежей - около 80%. То есть 20% населения за капремонт не платит. Долги будут взыскивать через суд. Уже подано множество исков к собственникам, которые не платят по выставленным счетам. Так что заплатить им все равно придется – подчеркнул Бобрышев.

Сегодня, 08:07