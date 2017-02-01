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Курскую антоновку вручат 11 февраля

Сегодня, 08:09
Курскую антоновку вручат 11 февраля
11 февраля в Курской филармонии состоится торжественная церемония вручения областной премии общественного признания «Человек года-2016» - «Курская антоновка». Самых выдающихся «людей года» начали отмечать в 2000 году. С того времени «Антоновку» получили почти 300 курян. Причем с каждым годом номинаций становится все больше. В этом году их 11: «Золотые руки», «Событие года», «Духовный радетель», «Доблесть и слава», «Династия», «Мудрость и опыт», «Творчество», «Общественная деятельность», «С заботой о будущем России», «Преодоление», «Лицо бизнеса». Две премии общественного признания будут вручены по специальным номинациям: «За верность курской антоновке» и «Память священна».

 

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