Курскэнерго обеспечивает надежное электроснабжение потребителей в период низких температур

В период осенне-зимнего максимума нагрузок 2016 – 2017 г. (ОЗП) филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» обеспечивает надежное энергоснабжение потребителей региона. Оборудование и сети работают стабильно.

Это стало возможно благодаря слаженной и профессиональной работе специалистов филиала, которые, действуя на опережение, осуществляя постоянный мониторинг ситуации, не допускают длительных отключений электроустановок. Среднее время на устранение повреждений снизилось до 1,78 часа. В аналогичный период ОЗП 2015 – 2016г. средняя продолжительность восстановления электроснабжения составляло 2,53 часа.

Уменьшилось и количество технологических нарушений по причине падения деревьев. Этого удалось достичь благодаря стопроцентной реализации программы расчистки просек ВЛ. Так, в прошлом году было расчищено более 910 га просек воздушных линий всех классов напряжения.

Снижению технологических нарушений способствовали также организационные, технические мероприятия, подготовка персонала. В частности, при подготовке к прохождению ОЗП было проведено 125 штабных тренировок по отработке навыков работы в период аномально низких температур наружного воздуха, создан необходимый запас основных материалов, запасных частей, оборудования.

На случай возникновения нештатных ситуаций в филиале сформировано 10 мобильных бригад, общей численностью 74 человека. Они оснащены 21 единицей автомобильной техники, в том числе 10 единицами повышенной проходимости, 9 подъёмниками и 2 бурильно-крановыми машинами. При необходимости, специалисты филиала могут использовать 87 резервных источников электроснабжения (РИСЭ) суммарной мощностью 1129 кВт. РИСЭ находятся в постоянной готовности и могут использоваться на любой территории.

Сегодня, 11:15