Росреестр начал прием документов на регистрацию прав через Интернет по новому законодательству

Управление Росреестра по Курской области сообщает, что начат прием документов на государственную регистрацию прав на недвижимость в электронном виде в соответствии со вступившим в силу с 1 января 2017 года Федеральным законом № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Запуск сервиса по подаче документов на регистрацию прав через Интернет позволяет гражданам и бизнесу напрямую обратиться в Росреестр за получением одной из наиболее популярных и сложных услуг ведомства. Благодаря современным информационным технологиям заявители могут не терять время на визит в офис и не зависеть от действий чиновника. В 2016 году с помощью электронного сервиса в Росреестр подано 401 тыс. заявлений о государственной регистрации прав (из них по Курской области – 2093 заявления).

С помощью сервиса можно подать заявление и необходимые документы для регистрации перехода или прекращения права на объект недвижимости, ограничения и обременения прав для объектов, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Сведения из ЕГРН об объекте недвижимости можно получить в электронном виде с помощью специального сервиса на сайте Росреестра.

Подать документы на государственную регистрацию прав на объекты, учтенные в ЕГРН, куряне могут удобным для них способом – в электронном виде и при личном обращении в офисы филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курской области или ОБУ «МФЦ».

В соответствии с 218-ФЗ государственная регистрация прав проводится в срок не более 7 дней. В случае обращения через ОБУ «МФЦ» срок оказания услуги увеличивается на 2 дня.

В соответствии с 218-ФЗ на сайте Росреестра доработаны и запущены сервисы «Личный кабинет правообладателя» и «Личный кабинет кадастрового инженера», а также сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online», которые предоставляют актуальную информацию из ЕГРН об объекте недвижимости. В личном кабинете правообладателя доступен сервис «Офисы и приемные. Предварительная запись на прием», который предоставляет заявителю возможность заранее спланировать визит в офис Федеральной кадастровой палаты для получения услуг Росреестра.

Также на сайте открыт доступ к сервисам, которые позволяют получать информацию о ходе оказания услуги («Проверка исполнения запроса (заявления)»), проверить корректность электронной подписи и распечатать полученную в электронном виде выписку («Проверка электронного документа»).

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