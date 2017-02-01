В Пристенском сельсовете введен особый противопожарный режим

В Пристенском сельсовете введен особый противопожарный режим. Это связано с ростом числа возгораний на территории муниципалитета. Каждый день рабочие группы будут посещать неблагополучные семьи, одиноких пожилых и напоминать о правилах пожарной безопасности. Не обойдут вниманием и остальных. Для этого в сельсовете спланированы сходы граждан и разъяснительные беседы. «Под ружье» будут поставлены и добровольные пожарные формирования. Нарушения требований пожарной безопасности, совершенные в условиях «Особого противопожарного режима», влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от 15 до 30 тысяч рублей; на юридических лиц - от 400 до 500 тысяч рублей. Ранее на территории четырех поселений Медвенского и Фатежского районов также был введен особый противопожарный режим.













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