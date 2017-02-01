Двое 20-летних льговчан обокрали более десятка автомобилей

Полиция расследует уголовное дело по факту серии краж из автотранспорта, совершенных во Льговском и Курчатовском районах. Подозреваемые - двое 20-летних жителей Льговского района. На их счету 11 хищений, совершенных с марта по сентябрь прошлого года. Оперативники собрали доказательства по каждой краже, после их предъявления злоумышленники сознались в содеянном. Ущерб от преступлений превысил 50 тысяч рублей. Подозреваемые похищали автотехнику и вещи, оставленные хозяевами в салоне. Молодые преступники выбирали машины, стоящие в темных местах, не попадающие в поле зрения камер видеонаблюдения, не оборудованные сигнализациями. У подозреваемых имелся специальный набор ключей и отверток, позволяющих вскрывать транспорт. Всю украденную автотехнику во время обыска нашли в домах подозреваемых. После проведения следствия ее вернут владельцам. Реализовать похищенное им удалось в одном случае. Подозреваемые продали украденные колеса. Полицейские установили покупателя, изъяли и вернули имущество законному владельцу. Теперь гражданин, который приобрел краденые вещи, может вернуть потраченные деньги, предъявив гражданский иск подозреваемым. Чтобы не рисковать своими деньгами, полиция рекомендует покупать вещи с документами и чеками. Если же следствию удастся доказать, что гражданин сознательно приобрел краденое, то это грозит уголовной ответственностью. Криминальному дуэту же грозит лишение свободы на срок до пяти лет.





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