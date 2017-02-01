В Курской области продуктовая корзина остается самой дешевой в стране

В 2016 году в Курской области введено в эксплуатацию 300 предприятий торговли, общественного питания и обслуживания. Создано около 2800 рабочих мест - сообщил председатель регионального комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Михаил Аксёнов. Также отмечается, что стоимость минимального набора продуктов питания в области по итогам 2016 года самая низкая в России. Продуктовая корзина в нашем регионе стоит почти 3 тысячи рублей, а в среднем по стране - 3700 рублей.

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