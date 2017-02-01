поиск по сайту
 
20-летие радио Курс

В Курской области продуктовая корзина остается самой дешевой в стране

Сегодня, 12:28
В Курской области продуктовая корзина остается самой дешевой в стране
В 2016 году в Курской области введено в эксплуатацию 300 предприятий торговли, общественного питания и обслуживания. Создано около 2800 рабочих мест - сообщил председатель регионального комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Михаил Аксёнов. Также отмечается, что стоимость минимального набора продуктов питания в области по итогам 2016 года самая низкая в России. Продуктовая корзина в нашем регионе стоит почти 3 тысячи рублей, а в среднем по стране - 3700 рублей.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама