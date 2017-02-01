В Курске выбирали лучшее сливочное масло

В Курске выбирали лучшее сливочное масло. На суд покупателей представили 10 образцов с массовой долей жира 72,5% от 4 курских и 6 иногородних производителей. Все претенденты были скрыты под номерами. Предварительно они прошли лабораторные исследования. Покупатели оценивали товар, ориентируясь только на свой вкус. К слову, желающих поучаствовать в голосовании собралось много. «Данный товар вызывает большой интерес у покупателей. При всех смотрах устанавливается, что есть недобросовестные производители, которые используют растительные жиры. Их не должно быть», - начальник управления комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области Вера Дьяконова. Также она отметила, на упаковке должна быть надпись, что продукт сделан из животного сырья. В противном случае это будет не масло, а спред. «Наши смотры способствуют сориентироваться и покупателям и работникам предприятий торговли, чтобы в дальнейшем некачественное масло не поступало на прилавки наших магазинов», - добавила Дьяконова.

По словам экспертов, натуральное сливочное масло должно иметь пластичную консистенцию, не крошиться при резке. Результаты сравнительного смотра можно будет узнать на сайте областной администрации.





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