12 февраля открывается фестиваль имени виртуоза-баяниста Гридина

В Курске пройдет музыкальный фестиваль имени народного артиста России, выдающегося баяниста, композитора и аранжировщика Виктора Гридина. Он откроется завтра в филармонии. В торжественном открытии фестиваля примут участие лауреаты всероссийских конкурсов имени Гридина аккордеонисты и баянисты из Москвы и Ростова-на-Дону. Музыканты выступят в сопровождении оркестра русских народных инструментов филармонии. Начало концерта завтра в 15 часов. Выступления в рамках фестиваля состоятся также 16 февраля в романсовой гостиной филармонии и 21 февраля на малой родине Виктора Гридина в поселке Пристень. Закроется фестиваль 28 февраля в филармонии выступлением столичного шоу-оркестра «Русский стиль».В его составе 15 молодых артистов, лауреатов международных конкурсов, соединивших мировое музыкальное наследие и русское фолк-звучание. Оркестр исполняет не только традиционные произведения, но и рок-хиты.





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